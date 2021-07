PlayStation, Jim Ryan e i capolavori: 'i giocatori ricordano solamente i titoli migliori, non quelli passabili'

Il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha detto in una recente intervista che i giocatori ricordano solamente i titoli migliori e non quelli passabili.

Le parole di Ryan sembrano confermare alcune indiscrezioni emerse lo scorso aprile, che volevano Sony concentrata esclusivamente su blockbuster e grandissime produzioni.

Per questo motivo che PlayStation starebbe puntando molto forte sugli studi più grandi come, ad esempio, Naughty Dog, gli autori di The Last of Us.

Ryan afferma, parlando dei tempi di sviluppo e dei rinvii dei progetti: "chi è nella mia posizione deve comprendere che è meglio attendere di avere un grande titolo piuttosto che realizzare in fretta e furia un prodotto semplicemente passabile".

"I giocatori ricordano solo i titoli migliori e non quelli passabili. Se il tuo gioco è tra i migliori, i fan vorranno un sequel e lo acquisteranno, mentre a nessuno importa di un gioco appena passabile."

"In generale non vogliamo giochi passabili, ma solo il meglio."

Fonte: Tmtpost.