Project 1v1, l'ambizioso FPS uno contro uno dei creatori di Borderlands è ancora in sviluppo

Gearbox, studio di sviluppo dell'acclamato Borderlands, nel 2017 aveva annunciato un nuovo FPS unico nel suo genere chiamato Project 1v1. Tuttavia, dal suo annuncio non ci sono state più informazioni. Ora, a seguito di una domanda fatta su Twitter da un fan curioso, Randy Pitchford ha affermato che il gioco è in via di sviluppo e non è stato accantonato.

Sebbene il progetto, come afferma Pitchford, sia cambiato leggermente a causa della pandemia, il director di Gearbox ha dichiarato: "La pandemia ci ha scosso un po' tutti, ma abbiamo passato la fase crisalide e sono eccitato per ciò che verrà fuori". A tal proposito, Project 1v1 è stato presentato come uno sparatutto multiplayer 1v1 che combina le classiche sparatorie a un sistema di carte collezionabili.

Da quando è stato annunciato Project 1v1 Gearbox non solo ha dovuto lottare con la pandemia da Coronavirus come praticamente tutti gli studi di sviluppo, ma ha subito anche un cambio di proprietà. Grazie ad un accordo da 1,3 miliardi di dollari, ora lo studio è entrato a far parte di Embracer Group.

On going. The pandemic shook us up a bit, but we went through a chrysalis and I am excited for what will emerge. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) July 14, 2021

Ora il team di sviluppo è al lavoro sul nuovo fantasy Tiny Tina's Wonderlands, che è stato mostrato durante il Summer Game Fest di quest'anno.

