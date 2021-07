Ratchet & Clank: Rift Apart è il gioco più venduto a giugno negli USA con numeri record per il franchise

Ratchet & Clank: Rift Apart ha concluso un'attesa durata cinque anni per i fan della serie. Ha anche portato PlayStation 5 a un livello completamente nuovo a soli sette mesi dall'uscita della console. Insomniac ha deciso di non creare Ratchet & Clank: Rift Apart per PS4, sfruttando invece tutto ciò che PS5 ha da offrire per creare un gioco veramente di nuova generazione.

A quanto pare, visti i risultati, la decisione di saltare PlayStation 4 è stata una mossa intelligente. Secondo The NPD Group, Ratchet & Clank: Rift Apart è stato il gioco più venduto a giugno. Anche se non è stato esattamente un mese ricco di grandi uscite, ha battuto comodamente titoli rivali come Fantasy 7 Remake Intergrade e Mario Golf: Super Rush.

Forse però la cosa più impressionante di tutte sono i numeri del nuovo gioco di Insomniac rispetto ai precedenti titoli di Ratchet & Clank. Non solo si è goduto il mese più importante nella storia della serie, ma ha anche raddoppiato il record precedente stabilito dalla versione 2016 di Ratchet & Clank su PS4. Un vero successo su tutti i fronti.

US NPD SW - Mario Golf: Super Rush launched as the 3rd best-selling game of June 2021. Launch month dollar sales were the highest ever achieved by a Mario Golf game. The previous high was set by Mario Golf: Toadstool Tour, which launched for the Nintendo GameCube in July 2003. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 16, 2021

US NPD SW - The June release of the A Pirate's Life content update helped push Sea of Thieves up from 36th a month ago back into the top 20 best-seller?s chart. Sea of Thieves originally launched in March 2018. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 16, 2021

Sempre nei dati condivisi da The NPD Group, nel mese di luglio negli USA Xbox Series X/S e Nintendo Switch hanno superato PlayStation 5 in termini di vendite.