Riders Republic è stato rinviato ancora una volta

Riders Republic, l'entusiasmante gioco sportivo multigiocatore dedicato agli sport estremi di Ubisoft, ha subito un nuovo rinvio. Già a gennaio, difatti, il titolo è stato rimandato, prima a data da destinarsi e poi al 2 settembre, dalla data prevista del 25 febbraio.

Arriva oggi, come un fulmine a ciel sereno (e curiosamente in contemporanea a un altro rinvio da parte di Ubisoft, quello di Rainbow Six Extraction) un nuovo rinvio per Riders Republic, così subitaneo che ancora il sito ufficiale del gioco non ha neanche cambiato la data ufficiale d'uscita, riportata però nel tweet ufficiale che vi riportiamo, che prima della cattiva notizia, perlomeno, preannuncia nuove beta in arrivo per il titolo, atteso per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X / S.

"Hey Riders, non vediamo l'ora che tutti voi possiate provare Republic nella nostra beta in arrivo! Sarà la prima opportunità che avrete per provare questo massivo terreno di gioco multigiocatore e non vediamo l'ora di sentire i vostri pareri."

"Per assicurare di poter consegnare il miglior gioco possibile a tutti i giocatori, abbiamo preso la difficile decisione di rimandare l'uscita del titolo dal 2 settembre al 28 ottobre. Questo ci darà più tempo per limare l'esperienza di gioco e per darvi un'altra opportunità di provarlo prima del lancio e darci un feedback. Presto avremo altro da condividere, restate connessi!"