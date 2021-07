Star Wars Jedi: Fallen Order 2? Nessun annuncio all'EA Play Live

Se siete in attesa di novità riguardo i giochi della serie Star Wars di EA, dovrete attendere ancora un po'.

Il publisher ha confermato di recente che non svelerà alcun annuncio riguardante Star Wars all'evento EA Play Live 2021 del 22 luglio.

I fan dovranno attendere almeno fino al 2022 per scoprire novità sui titoli della saga targati EA.

L'account Twitter ufficiale EA Star Wars dice chiaramente: "non mostreremo nessun nuovo gioco di Star Wars all'EA Play Live il 22 luglio... ma tutti noi non vediamo l'ora di festeggiare con voi il prossimo anno quando condivideremo la nostra visione per la Galassia lontana!".

We won?t be showing any new Star Wars games at EA Play Live on July 22nd?but all of us look forward to celebrating with you next year when we share our vision for the Galaxy far, far away! — EA Star Wars (@EAStarWars) July 15, 2021

Al momento EA è concentrata sui giochi in uscita e, probabilmente, la compagnia non è ancora pronta per parlare del futuro di Star Wars. I fan si aspettano un sequel per l'apprezzato Star Wars Jedi: Fallen Order, ma non è da escludere il ritorno di Star Wars Battlefront.

Nel frattempo, vi ricordiamo che anche Ubisoft sta lavorando a un titolo Star Wars con Ubisoft Massive.

Fonte: Twitter.