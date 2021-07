Steam Deck entusiasma Phil Spencer di Xbox

Steam Deck consentirà ai giocatori di poter portare la propria libreria di giochi ovunque grazie a questo "PC portatile". Dopo il suo annuncio, in molti hanno detto la loro a riguardo, come ad esempio Tim Sweeney, CEO di Epic Games che ha dichiarato la mossa di Valve "incredibile".

Anche Phil Spencer, capo di Xbox ha colto l'occasione su Twitter di congratularsi con Valve, affermando: "Sembra davvero fantastico, complimenti al team di Valve. Tanti di noi sono entusiasti di poter portare i nostri giochi con noi ovunque decidiamo di giocare". La dichiarazione di Phil Spencer non lascia poi così sorpresi, visto che è lui per primo a voler creare proprio un ecosistema grazie ad xCloud, la piattaforma di cloud gaming che consente di giocare alla lista di giochi presenti su Xbox Game Pass ovunque e su qualsiasi dispositivo.

Steam Deck è stato annunciato nella giornata di ieri e Valve ha già creato una pagina ufficiale in cui sono elencate tutte le specifiche tecniche. I giocatori inoltre avranno la possibilità di scegliere tra tre diverse versioni della console.

This looks really great, congrats to the team at @valvesoftware on getting so many of us excited to be able to take our games with us wherever we decide to play. — Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Steam Deck verrà lanciato entro la fine di quest'anno.

Fonte: Twitter