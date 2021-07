Steam Deck al lancio potrebbe non far girare giochi come Apex Legends, Destiny 2 e PUBG

La promessa di Steam Deck è quella di consentire ai giocatori di giocare ai titoli presenti nei loro cataloghi in movimento: ma a causa del particolare sistema operativo, questa promessa rischia di portare con sé una serie di problemi non indifferenti.

Essendo un sistema basato su Linux, lo SteamOS presente su Steam Deck ha una selezione piuttosto limitata di giochi compatibili. Per ovviare a questo inconveniente, Valve ha sviluppato una funzionalità chiamata Proton che utilizza una serie di livelli compatibili con Wine, ed è progettata per aiutare ad eseguire i titoli Windows nativi sul sistema operativo.

Nonostante questo apra le porte ad una serie di giochi, ci sono alcune eccezioni. Secondo il sito ProtonDB, quasi la metà dei 10 giochi più popolari su Steam come Destiny 2, Apex Legends, PUBG e Rainbow Six Siege non funzionerà su SteamOS. Il colpevole, a quanto pare, è il software anti-cheat. Valve tuttavia fa notare che Steam Deck arriverà con una nuova versione di SteamOS e sta "migliorando la compatibilità dei giochi di Proton, oltre al supporto per le soluzioni anti-cheat lavorando direttamente con i fornitori".

Attualmente Steam Deck uscirà entro la fine dell'anno. L'obiettivo di Gabe Newell e di Valve è di vendere "milioni di unità". Ma questo piccolo problema influenzerà le vendite? Staremo a vedere.

Fonte: Gamespot