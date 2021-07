Steam Deck ha un prezzo aggressivo che Gabe Newell definisce 'doloroso per Valve ma necessario'

Se volete giocare ai giochi Steam in mobilità, Valve offre ora una risposta a questa richiesta con Steam Deck, un palmare con specifiche da PC e un prezzo sorprendentemente ragionevole. Il presidente di Valve, Gabe Newell, ha recentemente parlato proprio del prezzo del sistema portatile.

Newell ha detto in un'intervista con IGN che la priorità più grande era assicurarsi che Steam Deck fosse intuitivo e funzionasse bene, con un prezzo "secondario" e "doloroso" di conseguenza.

L'hardware director di Valve Shreya Liu ha fatto eco al punto di Newell, affermando che il prezzo è stato fondamentale sin dall'inizio. "Sapevamo che il prezzo era molto importante, quindi [...] fin dall'inizio lo abbiamo progettato con questo in mente e abbiamo lavorato molto, molto duramente per raggiungere il prezzo a cui siamo arrivati", ha detto Liu a IGN .

Newell ha continuato spiegando che Valve vuole che questo sia l'inizio di qualcosa di più grande, e questo significa che bisogna essere "molto aggressivi" nel modo in cui ci si afferma nello spazio mobile. Ad esempio, Valve Index è forse "l'argomento" più forte a favore della realtà virtuale mai concepito, ma con il suo prezzo di $1.000, è un oggetto di lusso. Certo, ci sono molte altre ragioni per cui la realtà virtuale rimane una nicchia a questo punto, ma il prezzo è certamente un fattore importante.

Il modello base di Steam Deck costa 419 euro e viene fornito con 64 GB di spazio di archiviazione. Una volta che iniziate a virare su un sistema con più spazio di archiviazione, entrate immediatamente in un territorio più costoso; La versione da 256 GB e un SSD NVMe avrà un costo di 549 euro, mentre l'ultima versione più costosa, da 512 GB di memoria e un SS NVMe, costerà 679 euro. Nel grande schema dei PC da gaming, non si tratta di prezzi "enormi", ma per alcuni l'ultimo modello potrebbe essere fuori portata.

Detto questo, come con lo Switch, le schede micro SD saranno un'opzione per espandere la memoria.

Fonte: Kotaku.