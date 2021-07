Steam Deck parla Gabe Newell: l'obiettivo di Valve è vendere 'milioni di unità'

Nella giornata di ieri Valve ha svelato Steam Deck, un PC da gioco portatile disponibile in tre diversi modelli. Sembra che la società sia davvero entusiasta e ottimista riguardo questa console portatile, soprattutto in termini di vendite.

Attraverso un'intervista, il boss di Valve Gabe Newell, oltre a parlare del prezzo, ha spiegato quali sono le aspettative di Valve per quanto riguarda lo Steam Deck, affermando che, se l'azienda gestirà le cose correttamente, ci si aspetta di vendere "milioni di unità".

"La nostra opinione è che se facciamo tutto giusto, venderemo milioni di unità di Steam Deck e si stabilirà così una categoria di prodotti a cui noi stessi e altri produttori di PC saremo in grado di partecipare. Questo avrà benefici a lungo termine per noi, perciò abbiamo questi obiettivi in mente". Valve in sostanza sta cercando di misurare il successo dello Steam Deck, cercando di capire se c'è effettivamente un pubblico per questo dispositivo.

"Più che pensare a vendere dei giochi assieme alla console che possano invogliare a comprarla, ci chiediamo se questo è il prodotto giusto. E' un ottimo modo per testare e vedere se ci saranno molte persone interessate, non solo per quanto riguarda i giocatori, ma anche per gli sviluppatori di giochi che vedono in Steam Deck un'estensione dell'ecosistema PC".

Steam Dock sarà disponibile entro la fine dell'anno e le prenotazioni sono attualmente aperte: Valve ha anche pensato ad un modo per contrastare i bagarini.

Fonte: GamingBolt