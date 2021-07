Steam Deck vs Switch OLED! 'Valve ha annunciato Switch Pro' e 'Steam does what Nintendon't'

Negli ultimi giorni, sono arrivati importanti annunci di nuove console. Solo nella giornata di ieri, Valve ha svelato il suo Steam Deck, ma non bisogna dimenticare che anche Nintendo ha rivelato Switch modello OLED qualche giorno prima.

Mentre i fan sembrano abbastanza curiosi di scoprire la console/PC portatile di Valve, molti sono rimasti delusi dall'annuncio di Nintendo, in quanto i giocatori si aspettavano Switch Pro, ovvero un vero e proprio modello revisionato dell'ibrida.

In realtà, Switch OLED non avrà prestazioni migliori di Switch standard e questo ha fatto storcere il naso a parecchi. Di contro, con Steam Deck, sembra che Valve sia riuscita dove non è riuscita la grande N.

Giocatori, fan e appassionati hanno iniziato a commentare e confrontare i due annunci e non potevano mancare divertenti meme. Su Reddit, qualcuno è arrivato a utilizzare (e modificare) uno slogan di SEGA ai tempi del Genesis, "Steam does what Nintendon't", mentre su Harddrive.net (che potremmo definire il Lercio dei videogiochi) è comparso un vero e proprio articolo satirico intitolato "Valve annuncia Switch Pro".

I molti fan della grande N si aspettavano un annuncio diverso da quello di Switch OLED, questo sembra ormai chiaro, ma forse in futuro Nintendo potrebbe sorprenderci con una revisione vera e propria di Switch.

Nel frattempo, Steam Deck sarà disponibile a dicembre.

Fonte: Harddrive.net - Reddit 1 - Reddit 2.