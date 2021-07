Steam Deck: Valve ha un sistema contro i bagarini

Con la grande rivelazione di ieri da parte di Valve che ha annunciato in anteprima mondiale l'esistenza della console da gioco portatile Steam Deck, senza dubbio alcuni bagarini stanno già sbavando al pensiero di accumulare queste console e venderle a prezzi esorbitanti. Sembra che Valve ne sia consapevole e ha adottato misure contro le persone che mirano ad acquistare più unità.

Nella pagina ufficiale del Negozio di Steam dedicata a Steam Deck, le FAQ in fondo alla pagina indicano che i clienti che desiderano prenotare Steam Deck entro le prime 48 ore dalla disponibilità devono aver effettuato un acquisto su Steam prima di giugno 2021.

Oltre a ciò, Valve ha persino incluso una dichiarazione su come sono a conoscenza di rivenditori non autorizzati, il che spiega il processo di prenotazione più difficile del solito. Non è finita qui, perché per prenotare una console Steam Deck sarà necessaria una tariffa di prenotazione (una caparra in sostanza). "La tariffa di prenotazione ci consente di ricevere un segnale più chiaro dell'intenzione di acquistare l'articolo, il che ci permette di meglio bilanciare la catena di fornitura, l'inventario e la distribuzione regionale fino al momento del lancio" si legge nell'articolo.

Insomma, sembra che Valve abbia previsto tutto con cura. Vi ricordiamo che Steam Deck arriverà entro la fine dell'anno.

Fonte: Rock Paper Shotgun