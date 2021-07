Ubisoft: il CEO Yves Guillemot e altri dirigenti accusati di 'molestie istituzionali'

Ancora guai per Ubisoft: la società dietro a grandi franchise come Far Cry e Assassin's Creed, ha una nuova denuncia presentata al tribunale francese. La società ed il suo CEO Yves Guillemot, sono stati accusati di "molestie istituzionali".

La denuncia è stata presentata ieri al tribunale penale di Bobigny a nome del sindacato dei lavoratori francesi Solidaires Informatique e di due ex dipendenti Ubisoft. "La denuncia prende di mira Ubisoft come entità legale per molestie sessuali istituzionali per il mantenimento e il rafforzamento di un sistema in cui le molestie sessuali sono tollerate perché è più redditizio per l'azienda mantenere i molestatori sul posto che proteggere i propri dipendenti", si legge nella dichiarazione.

Guillemot è stato citato nella denuncia non per aver partecipato a queste molestie, quanto per essere stato a capo dell'azienda mentre questi problemi sono stati nascosti. "Crediamo che come manager, fosse necessariamente informato", ha detto all'agenzia di stampa francese Agence France-Presse Maude Beckers, l'avvocato che rappresenta le vittime nella denuncia. "Deve rispondere della politica delle risorse umane dell'azienda".

Attraverso una serie di dichiarazioni a maggio di quest'anno, i dipendenti avevano dichiarato che si era fatto ben poco dallo scandalo sulle molestie sessuali iniziato lo scorso anno. Inoltre, un recente report di Ubisoft ha sottolineato come questi comportamenti tossici porterebbero alla perdita dei migliori talenti presenti nell'organico.

Per adesso Ubisoft non ha ancora fatto alcuna dichiarazione: rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni a riguardo.

Fonte: Kotaku