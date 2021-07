Warhammer 40.000 Darktide è l'ennesimo gioco rinviato al 2022

Warhammer 40,000 Darktide è stato rinviato alla primavera del 2022. Lo sparatutto cooperativo sarebbe dovuto uscire quest'anno su PC e Xbox Series X e S.

Warhammer 40,000 Darktide è il prossimo gioco di Fatshark, lo sviluppatore della serie Vermintide di Warhammer.

Come Vermintide, Darktide è uno sparatutto in prima persona incentrato sulla cooperazione. Spiegando il rinvio del lancio, il boss di Fatshark Martin Wahlund ha detto:

"Abbiamo la responsabilità di offrire il miglior gioco possibile e, francamente, abbiamo bisogno di più tempo per raggiungere questo obiettivo. Non è un segreto che costruire un gioco durante una pandemia sia una grossa sfida".

"Stiamo pianificando di utilizzare il tempo extra per concentrarci sia sul livello di qualità al momento del lancio, sia per investire in più sistemi per supportare Darktide negli anni a venire".

"Non potremmo essere più entusiasti di Darktide. In effetti, la parte più difficile in questa decisione è il fatto che non saremo in grado di mettere il gioco nelle vostre mani prima. Ma spero che vi unirete a noi all'inizio del prossimo anno!"

Darktide è solo l'ultimo di una serie di giochi previsti per il 2021 a subire un rinvio. Poco fa, Capcom ha rinviato al 2022 Resident Evil Re:Verse, la componente multiplayer di Resident Evil Village. All'inizio di questa settimana, Bethesda ha rinviato al prossimo anno Ghostwire: Tokyo, esclusiva a tempo per PlayStation 5.

Fonte: Eurogamer.net.