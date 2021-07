Xbox Series X/S e Switch a giugno vendono più di PS5 negli USA

Giugno è stato un mese importante per le vendite di console negli Stati Uniti, durante il quale i consumatori hanno speso più di 401 milioni di dollari per l'acquisto di nuove console, con un aumento del 112% rispetto allo scorso anno.

Dopo l'E3 2021, la domanda di console Xbox Series X/S è aumentata negli Stati Uniti e queste console Microsoft hanno generato la maggior parte dei soldi nel mese di giugno, nonostante Nintendo Switch abbia venduto più unità. Tuttavia, Xbox ha avuto il suo miglior giugno di sempre in quel paese. In termini di denaro generato, le console Xbox Series X/S sono state le più vendute, mentre in termini di unità, Switch è al top.

Nintendo Switch rimane la console più venduta nella prima metà del 2021 negli Stati Uniti, in contanti e unità vendute, mentre PS5 continua a registrare i propri record, anche con problemi di stock, così come Xbox Series X/S. Secondo NPD, PS5 è infatti la console che ha venduto più unità nei primi 8 mesi della sua vita negli Stati Uniti.

US NPD Spend Trend - Hardware was the growth driver in June. Hardware dollar sales increased 112% when compared to a year ago as PlayStation, Switch and Xbox console sales all gained. pic.twitter.com/BW3UeadhCR — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 16, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

US NPD HW - Xbox Series was the best-selling hardware platform in dollar sales for the month of June, while Nintendo Switch led in unit sales. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 16, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

US NPD HW - Nintendo Switch was the best-selling hardware platform during 2021's first half in both dollar and unit sales. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 16, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

US NPD HW - PlayStation 5 remains the fastest unit selling console hardware platform in U.S. history (lifetime sales through 8 months in market, excluding portables). — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 16, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono attualmente disponibili: sfortunatamente entrambe le console hanno ancora gravi problemi di scorte.