D&D Live 2021: Nuovi manuali in arrivo per il celebre gioco di ruolo

Durante l'evento digitale D&D Live 2021, organizzato dal rinato network americano G4 in collaborazione con Wizards of the Coast, i fans del celebre e blasonato gioco di ruolo da tavolo Dungeons and Dragons, arrivato alla quinta edizione e con una player base in crescita esponenziale, hanno potuto assistere all'annuncio di ben tre nuovi supplementi al regolamento base, tutti in uscita prima della fine del 2021. Vediamo insieme cosa bolle nel calderone!

"The Wild Beyond The Witchlight" porta i nostri avventurieri in un mondo fatato e finora mai esplorato. Una volta ogni otto anni, il fantastico Witchlight Carnival, arriva sul nostro mondo, portando gioia in ogni villaggio e cittadina che visita. I suoi proprietari, Mister Witch e Mister Light sanno sicuramente come organizzare e presentare uno show memorabile. Ma come sempre accade, la magia nasconde molto di più ai nostri occhi. Questa fiera itinerante infatti agisce da portale per un mondo magico e fatato, il Feywild, completamente unico e originale. Il passare del tempo però non è stato gentile in questo reame, e un futuro oscuro si avvicina, con una congrega segreta che dovra' essere fermata dai nostri eroi. L'avventura presente nel libro, creata per personaggi di livello 1-8, è la prima in assoluto in quasi 20 anni completamente ambientata in un reame fatato, e introduce non solo nuove opzioni di background per i giocatori (Feylost, per chi è vissuto nel Feywild e Witchlight Hand per chi lavora nella fiera), ma anche due nuove razze, Fate e Harengon (creature con tratti da coniglio), e un'opzione davvero interessante per risolvere ogni scontro in maniera non violenta, senza mai dover estrarre la nostra spada o facendo detonare palle di fuoco a destra e manca.

La copertina di The Wild Beyond The Witchlight

Uscita prevista: 21 Settembre 2021

"Fizban's Treasury of Dragons" è un supplemento che si preannuncia essere un Must Have per ogni giocatore e Dungeon Master. Guidati da Fizban, celebre personaggio della saga di DragonLance di Margaret Weis e Tracy Hickman e avatar terreno del dio-drago Paladine, scopriremo tutto ciò che c'è da sapere sui draghi. Per esempio in cosa differiscono draghi rossi e draghi dorati, o cosa si intende per "vista draconica", e ancora che impatto ha la magia che è infusa in queste creature mitiche sul mondo circostante. Giocatori e Dungeon Masters inoltre avranno opzioni aggiuntive per personalizzare i propri personaggi, creare nuovi tesori leggendari e scoprire nuovi tipi di draghi da utilizzare nelle proprie campagne. Una guida che quindi non sarà solo una enciclopedia (o dracopedia), ma anche una fonte di ispirazione per spunti creativi per ogni Dungeon Master in cerca di una storia epica da narrare.

La copertina di Fizban's Treasury of Dragons

Uscita prevista: 19 Ottobre 2021

"Strixhaven: A Curriculum of Chaos" nasce come spinoff del multiverso creato da Magic: The Gathering, e ci porta in un'ambientazione per certi versi assai nota. L'Università di Strixhaven è un luogo dove la magia viene insegnata da maghi famosi e potenti a studenti affamati di conoscenza, che poi intraprenderanno la carriera di avventurieri, o forse studiosi accaniti delle arti arcane. Divisi in 5 scuole, ognuna ben definita dal tipo di incantamenti usati, gli studenti di anno in anno impareranno a padroneggiare incantesimi via via sempre più potenti. Questa scuola non è però solo limitata a maghi e stregoni. Chiunque infatti puo seguire le lezioni e comprendere come la magia funziona, per essere in grado di difendersi adeguatamente. Questo supplemento prevede non solo tutte le opzioni per creare uno studente, con background appropriato, ma anche un set di regole per la vita da campus, per le lezioni, e perfino gli esami da svolgere. Tutto questo col filo conduttore di una campagna che copre l'intero arco "educativo" di uno studente, con misteri da risolvere e loschi figuri che si aggirano per l'edificio. Questa ambientazione inoltre non è esclusiva del mondo di Magic The Gathering, ma può essere inserita in qualunque altro mondo del cosmo di Dungeons and Dragons.

Uscita prevista: 16 Novembre 2011

La copertina di Strixhaven: A Curriculum of Chaos

