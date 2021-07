Call of Duty Vanguard verrà annunciato a fine agosto tramite Warzone?

Il prossimo capitolo della serie Call of Duty potrebbe essere annunciato il prossimo mese tramite un evento in-game di Warzone, la battle royale free-to-play di COD.

Questo è quanto dichiarato da Tom Henderson, giornalista e insider responsabile dei primi leak di questo misterioso titolo.

Call of Duty Vanguard, questo il nome con cui è noto il prossimo titolo della serie, sarà sviluppato da Sledgehammer Games e riporterà i videogiocatori nella Seconda Guerra Mondiale.

Sono ormai mesi che le nostre conoscenze di Vanguard si basano sui leak; tuttavia, presto sarà finalmente il momento del reveal...quanto presto, per l'esattezza?

Secondo Henderson, Activision ha intenzione di rivelare tutti i tuoi titoli COD, presenti e futuri, attraverso Warzone, quindi anche il reveal di Vanguard avverrà tramite un evento creato apposta per il popolarissimo battle royale.

Per quanto riguarda le tempistiche, Henderson sostiene che la partecipazione di Activision alla Gamescom non è un caso: l'evento, quest'anno in formato digitale, avrà luogo dal 25 al 27 agosto e questo potrebbe essere il momento migliore per annunciare pubblicamente Vanguard.

L'insider sottolinea come siano presenti altri indizi che puntano ad un reveal ad agosto inoltrato: quando Black Ops Cold War venne rivelato il 26 agosto, anch'esso durante un evento in-game di Warzone, erano passate solo un paio di settimane dalla Stagione 5 di Modern Warfare.

Il prossimo 11 agosto, Black Ops Cold War entrerà nella sua quinta stagione e, guarda caso, se aggiungiamo un paio di settimane, arriviamo giusti giusti alla Gamescom.

La quinta stagione di Modern Warfare introdusse alcuni easter egg che preannunciavano il reveal di Cold War...che lo stesso sia destinato ad accadere per Vanguard?

Call of Duty 2021 will be revealed "mid year" and is also going to be revealed via Warzone.



We're a while away from a reveal yet, best guess is probably August to coincide with the Black Ops Cold War reveal. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 25, 2021

Le parole di Henderson, per quanto affidabili, dovranno essere considerate al pari di un semplice rumor fino ai prossimi dettagli ufficiali. Tuttavia, nulla ci impedisce di speculare sulle sue informazioni.

Secondo voi, la teoria di Henderson è corretta? Avremo una Season 5 di Cold War piena di easter egg di Vanguard e un reveal ufficiale a fine agosto alla Gamescom?

Fonte: Gamingbolt