PlayStation guarda a Switch OLED: il 'sovrapprezzo' sotto l'occhio vigile di Sony

L'analista Hideki Yasuda sostiene che Sony stia monitorando "con particolare interesse" il prezzo di vendita di Nintendo Switch OLED, il nuovo modello di console ibrida che dona al popolarissimo hardware uno schermo OLED più grande e luminoso del predecessore.

Questo perché, secondo l'opinione del The Japan Times, il successo di Switch OLED potrebbe settare un grande precedente nell'industria e dare il via libera ad aggiornamenti console minimi a prezzo maggiorato.

Secondo il report degli analisti, infatti, produrre una Switch OLED costa a Nintendo solo 10 dollari in più rispetto ad un modello classico. Dato che Switch OLED costa 50 dollari in più rispetto al predecessore, ciò si traduce in un profitto di 40 dollari per ogni modello venduto. Alti profitti per una console "mid-gen" identica a quella di base, almeno a livello di hardware e prestazioni.

La domanda sorge spontanea: perché Sony sta osservando da vicino questa situazione? Il report degli analisti non lo chiarisce, ma le speculazioni sono estremamente facili da fare.

Se Switch OLED si rivelerà un successo, Sony potrebbe usare la stessa filosofia per offrire una nuova console PS5, con un cambiamento minimo che giustificherebbe un aumento di prezzo? Oppure la compagnia nipponica sta valutando un possibile ritorno nel campo delle console portatili?

Tante ipotesi e poche certezze, ma una cosa è sicura: gli analisti hanno ragione a vedere Switch OLED come un punto importante nell'industria videoludica.

Ormai abituati ad aggiornamenti mid-gen che trasformano le console in versioni "slim", più accessibili e meno costose, vedere l'esatto opposto potrebbe cambiare le carte in tavola.

Qual è la vostra opinione a riguardo?

Fonte: GamingBolt