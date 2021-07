PS5 disponibile da Mediaworld! Date e orari delle nuove disponibilità

Mediaworld ha annunciato date e orari in cui sarà possibile prenotare nuovamente PlayStation 5, la console next-gen di Sony.

I prossimi stock saranno venduti in tre diverse giornate e ognuna di esse sarà dedicata ad una variante differente, in modo da dare a ciascun cliente lo spazio necessario per prenotare quello che desidera:

Il primo giro di prenotazioni avrà luogo il 19 luglio alle ore 15 circa e, in questa giornata, sarà possibile prenotare la PlayStation 5 Digital Edition .

. La seconda ondata avverrà il 20 luglio, sempre alle 15 e sarà dedicata alle prenotazioni del modello base di PlayStation 5 .

. Infine, il 21 luglio alla stessa ora, sarà possibile prenotare il bundle PlayStation 5 + Ratchet & Clank: Rift Apart.

Non potete prenotare una cosa diversa da quella indicata, quindi preparatevi per tempo.

A tal proposito, Mediaworld ci ricorda che è necessario essere registrati al sito e avere pronti carte di credito o account Paypal attivi e funzionanti. Per il resto, vi basterà entrare a questo indirizzo e attendere l'ora fatidica.

Le prenotazioni di PlayStation 5, come anche quelle di Xbox Series X, non sono sicuramente simpatiche e, alla fine, si traduce tutto in una gara all'ultimo F5, ma questu è quello che succede a lanciare una nuova generazione di console in mezzo alla pandemia che ha rallentato la produzione di semiconduttori.

Speriamo solo che tutto possa tornare presto alla normalità, in modo che i giocatori possano acquistare le console più ambite senza dover attendere un pre-ordine controllato e senza cedere alla tentazione degli scalpers.

Fonte: Facebook