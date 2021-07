'PS5 è migliore'. L'account Twitter di Xbox risponde ai commenti dei fan Sony

PlayStation 5 è meglio di Xbox Series X? Che sia vero o falso, una cosa è sicura: i fanboy Sony non perdono mai l'occasione per ricordarcelo, in ogni singolo tweet pubblicato dall'account Twitter ufficiale di Xbox.

Ormai è consuetudine ammirare, sotto ogni messaggio di Xbox, diversi commenti che esaltano la concorrenza o, nei casi più estremi, prendono in giro gli utenti Xbox per aver scelto la console "sbagliata".

Solitamente, i social media manager tendono ad ignorare questi commenti, in quanto degnarli di attenzione sarebbe come amplificare il loro messaggio. Non è quello che accaduto poche ore fa, tuttavia.

Forse annoiati da tutti i tweet "PS5 è migliore" e simili, i responsabili dell'account Twtitter ufficiale Xbox ha pubblicato un nuovo messaggio, breve e conciso, ma dotato di classe:

"Alle persone nelle nostre reply che dicono 'PS5 è migliore': la miglior console è quella con cui vi divertite a giocare. Divertitevi!"

To the people in our replies saying ?PS5 is better?: ?



The best console is the one you enjoy playing. Have fun! — Xbox (@Xbox) July 16, 2021

Non solo Xbox non ha raccolto la provocazione dei fanboy PlayStation, ma non ha nemmeno provato a lanciare una frecciatina o a fare un commento ironico: un messaggio di "pace", chiaro e semplice.

Inutile dire che il commento di Xbox è stato molto apprezzato dagli altri utenti di Twitter:

I think we can all take solace in the words that Dominic Toretto imparted upon us last week and remember that people who love video games are just one big family.

And you know what they say about family... — Xbox (@Xbox) July 16, 2021





Thank you, friend ?





Sebbene PlayStation non abbia risposto con il proprio account ufficiale, Cory Barlog, director di God of War presso Sony Santa Monica, l'ha fatto con toni, ovviamente, d'apprezzamento:

Thanks, Cory ?? — Xbox (@Xbox) July 16, 2021

La morale della storia? Non rompete le scatole e giocate alla console che preferite.

Fonte: ComicBook