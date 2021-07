Red Dead Redemption 2 ha un leak che suggerisce l'arrivo di nuove modalità

Un recente leak di Red Dead Redemption 2 potrebbe aver portato alla luce l'arrivo di una nuova e misteriosa modalità, molto probabilmente destinata a Red Dead Online.

Secondo quanto riportato dal dataminerleak WildBrick142 e dall'insider di Rockstar Games, Tez2, pare che all'interno del codice sorgente di RDR2 siano presenti delle particolari stringhe di codice dedicate ad una modalità inedita, identificata come "Call to Arms".

In cosa consista questa modalità non è possibile saperlo, ma le prime ipotesi punterebbero su una survival mode, qualcosa che era rumoreggiato già da tempo.

Naturalmente, non c'è niente di certo e fondato in questa teoria e perfino i dataminer stessi non possono confermare con assoluta precisione in cosa consiste questa "Call to Arms". Potrebbero anche trattarsi di file inutili dimenticati da Rockstar per quanto ne sappianmo.

Gli insider, d'altro canto, sembrano assolutamente sicuri dell'esistenza di questa modalità, stimandone fra l'altro una release "prossima".

Noi, ovviamente, ci limiteremo a considerare tutto questo come un semplice rumor. Toccherà a Rockstar confermare o smentire tutto ciò con un eventuale comunicato ufficiale.

