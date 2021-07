Steam Deck è boom di pre-order e il crash di Steam è inevitabile

I pre-ordini per la nuovissima console portatile di Steam, nota come Steam Deck, sono partiti poche ore fa e, guarda caso, l'elevato traffico di utenza ansiosa di prenotarla, si è rivelata troppa da gestire per lo Steam Store, il quale ha ceduto in pochi istanti.

Non si tratta certo di una novità: il negozio di Valve è spesso vittima di crash ed errori durante svendite e saldi importanti, come gli sconti invernali. L'annuncio di una nuova console e l'apertura delle relative prenotazioni non è certo un evento da meno e il risultato è stato, come molti temevano, lo stesso.

Le segnalazioni degli utenti, allo stato attuale, sono parecchio discordanti: c'è chi riesce a navigare il negozio Valve senza problemi, chi non è in grado di aprire alcuna pagina e chi invece testimonia dei crash intermittenti.

Purtroppo, stando ai report delle ultime ore, sebbene i crash siano in diminuzione, non sarebbero l'unico problema legato alle prenotazioni di Steam Deck: una delle meccaniche anti-bagarini adottati da Valve riguarda l'età dell'account Steam utilizzato per prenotare la console. In altre parole, se l'account è troppo giovane, ovvero creato nel mese di luglio 2021, non è possibile effettuare un pre-ordine nelle prime 48 ore.

Un'ottima trovata per combattere i bagarini che potrebbero creare account fasulli solo per prenotare la console e successivamente rivenderla a prezzi esorbitanti. Il problema? Il sito pare segnalare come "troppo giovane" anche degli account creati diversi anni fa da normali gamer.

Molto probabilmente si tratta di un glitch o di un bug temporaneo, ma è di certo una seccatura per chi voleva prenotare Steam Deck in santa pace.

Sembra proprio che prenotare una console in questa generazione sia diventata una lotta non solo contro i bagarini, ma anche contro i siti che ti permettono di prenotarla.

Vi ricordiamo che potete prenotare Steam Deck a questo indirizzo. Con una cauzione di 4 euro, potete prenotare una delle tre unità disponibili: modello da 64GB a 419€, modello con SSD da 256GB a 549€ e modello con SSD da 512GB e vetro antiriflesso e 679€

Fonte: RockPaperShotgun