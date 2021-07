Steam Deck supera le 100.000 prenotazioni in meno di tre ore

Attraverso un leak inaspettato, il pubblico ha scoperto un primo dato interessante su Steam Deck, la nuova console portatile di Valve.

A quanto pare, nelle prime due ore e mezza dall'apertura dei pre-ordini, il nuovo hardware è riuscito a piazzare ben oltre 100.000 prenotazioni. Il dato trafugato prende in considerazione solo i modelli da 256 e 512GB, quindi non sappiamo quando modelli da 64GB sono stati acquistati, ma ipotizziamo siano parecchi.

Nello specifico, questi sono i numeri ottenuti da Steam Deck nelle varie regioni:

Nord America, 55.000 unità per il modello da 512GB

Nord America, 28.000 unità per il modello da 256GB

Europa, 9.600 unità per il modello da 512GB

Europa, 5.000 unità per il modello da 256GB

UK, 7.000 unità per il modello da 512GB

Seems like they fixed it. Canada was same number as US, so it's NA total.



Last numbers we saw:

NA 512gb: 55k

NA 256gb: 28k

EU 512gb: 9.6k

EU 256gb: 5k

UK 512gb: 7k — Pavel Djundik (@thexpaw) July 16, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Come detto, questi sono i dati provenienti da tre ore di pre-order e senza alcuna cifra per il modello da 64GB, quindi il numero complessivo finale potrebbe essere ben superiore. In ogni caso, come inizio è sicuramente un bel risultato.

Steam Deck sarà disponibile a partire da dicembre 2021, sempre che la nota scarsità di semiconduttori e la disponibilità di scorte non influisca negativamente sulla distribuzione.

Fonte: Twitter