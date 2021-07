Steam Deck è già vittima dei bagarini e su eBay si toccano i $2.000

Valve ha annunciato pochi giorni fa Steam Deck, la console portatile dalle potenzialità di un vero e proprio PC gaming, venduto ad un prezzo incredibilmente accessibile.

Bastano solo 419 euro per portarsi a casa il modello base con 64GB di memoria, ma alzando il tiro è possibile avere un modello con memoria SSD da 256GB a 549 euro, oppure memoria SSD da 512GB più schermo antiriflesso a 679 euro.

La console è destinata ad avere numerose vendite o, almeno, un alto numero di pre-order e questo può voler dire solo una cosa: gli scalpers sono sicuramente in agguato per colpire nel momento in cui le scorte inizieranno a calare.

Valve lo sapeva benissimo, per questo ha messo in sesto un sistema per arginare il fenomeno dei bagarini, ovvero consentire i preordini anticipati solo alle persone in possesso di un account Steam più vecchio di luglio 2021. Tutti gli altri sarebbero stati in grado di prenotare solo dopo 48 ore.

Un'ottima idea per consentire ai veri utenti di prenotare lo Steam Deck, lasciando indietro i potenziali scalper che avrebbero sicuramente creato account ex-novo solo per l'occasione.

Il problema? Anche fra quegli "utenti veri" pare ci siano diversi scalper.

Una rapida ricerca su eBay conferma la deprimente situazione, un deja vu che ci segue dai tempi della pandemia: diverse persone stanno vendendo la propria prenotazione di Steam Deck, andando a chiedere cifre astronomiche e che, nei casi più scandalosi, arrivano a toccare i 2000 dollari, se non superarli completamente.

Molto probabilmente, eBay e Valve si attiveranno prontamente per rimuovere questi articoli dal sito d'aste, ma è comunque uno spettacolo infelice a cui assistere.

Gli scalper e i bagarini dominano il mercato console e hardware ormai dal 2020, grazie alla pandemia che ha causato una carenza di chip e superconduttori e questo, di conseguenza, ha generato pochissimi stock per i dispositivi più attesi del momento, come le console Xbox Series X, PlayStation 5 e le schede grafiche di AMD e NVIDIA.

Purtroppo, ora dobbiamo aggiungere anche Steam Deck alle loro conquiste.

Come andrà a finire, quando Valve lancerà Steam Deck a dicembre 2021? Ci saranno unità per tutti, oppure i più disperati dovranno appoggiarsi ai bagarini?

Fonte: WindowsCentral