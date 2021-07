Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X/S? 'Bello come sui PC da $3000' grazie al cloud

Flight Simulator arriverà a breve su console Xbox Series X e S, portando l'impressionante simulatore di volo fuori dai confini PC.

Per quanto possa essere un'ottima notizia per i giocatori, molti hanno sollevato diverse perplessità: il titolo è incredibilmente vasto e dettagliato, qualcosa di assolutamente meraviglioso...riusciranno le due console Xbox a sopportare tale bestia?

Secondo Jorg Neumann, responsabile dello sviluppo di Flight Simulator, i possessori di console non hanno nulla di cui preoccuparsi, sostenendo che il gioco sarà talmente bello da non impallidire di fronte ai computer più costosi in circolazione, tutto grazie all'architettura cloud di Microsoft Azure.

"Sebbene la versione iniziale del prodotto richieda PC potenti, l'architettura di Azure consentirà l'esperienza di Microsoft Flight Simulator anche su altri dispositivi, in particolare console Xbox e, perfino, dispositivi mobili. Questa democratizzazione del dispositivo significa che il prodotto non richiede più potenza sul dispositivo per scalare, ma ha solo bisogno di larghezza di banda in streaming. In altre parole, Azure consente a ogni dispositivo di superare le proprie capacità. Quello che vedi in questo momento su un PC da $3.000, indovina un po'? Arriverà praticamente invariato su una console da $500 e stiamo lavorando per portarlo su dispositivi con specifiche ancora inferiori, come gli smartphone."

L'architettura Cloud Azure promette di essere un gran bell'aiuto per consegnare i giochi su console assolutamente senza compromessi.

Dovremo aspettare il prossimo 27 luglio, data d'uscita di Flight SimulAtor su Xbox Series X/S, per scoprire se l'idea darà i risultati sperati, ma Microsoft sembra incredibilmente ottimista al riguardo, quindi perché non esserlo anche noi?

Fonte: Microsoft