PS4 usate per minare criptovalute? In realtà erano bot per Fifa Ultimate Team

Qualche settimana fa, vi avevamo riportato una notizia decisamente inusuale: la polizia ucraina aveva fatto irruzione in un magazzino, scoprendo che al suo interno era presente un'operazione illegale di mining di criptovalute.

Non solo: a quanto pare c'era anche un'intera sala con la bellezza di 3800 PlayStation 4, anch'esse appartenenti ai trasgressori e rigorosamente attive.

All'inizio si sospettava che queste console fossero usate per minare le criptovalute: le PS4 non hanno una memoria sufficientemente potente per un'operazione del genere, ma quasi 4000 di esse possono fare qualcosina.

E invece no, pare che quelle console avessero uno scopo ben diverso, ma non meno illecito: erano tutti bot dediti al farming di pacchetti di FIFA Ultimate Team.

La notizia arriva dalla rivista ucraina Delo, la quale ha condotto un'indagine personale basata su due punti: lo scetticismo delle dichiarazioni ufficiali che vedevano le PS4 legate al mining di criptovaluta e il fatto che, nelle immagini diffuse, si possono vedere dei dischi fuori dalle console.

Dopo attente ricerche, è saltato fuori che si tratta proprio di una "fattoria" di bot di FIFA: vengono creati degli account e le sessioni di grind automatiche consentono a tali account di accumulare un'enorme quantità di valuta in-game. Alla fine, quegli account vengono venduti al mercato nero con buoni profitti.

La polizia non ha voluto confermare i risultati delle analisi di Delo, citando la segretezza delle indagini, ma la verità sembra ormai palese.

Il mercato nero di Fifa Ultimate Team è immenso e in rete sono presenti numerosi siti che permettono di rivendere e acquistare pacchetti FUT, monete e perfino interi account.

Sarebbe da sciocchi pensare che il magazzino ucraino fosse l'unico luogo al mondo in cui si effettuavano operazioni del genere: chissà fin dove possono spingersi le persone per arricchirsi con FIFA Ultimate Team e chissà quanto è effettivamente redditizia, se per farlo sono arrivati a creare delle operazioni clandestine simili al mining di criptovalute?

