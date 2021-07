Reggie Fils-Aime scriverà un libro sulla sua scalata ai vertici di Nintendo

Reggie Fils-Aime è stato, per molto tempo, uno dei volti di Nintendo, insieme a Shigeru Miyamoto e Satoru Iwata. Dalla personalità dirompente agli storici meme di cui si è reso protagonista, c'era molto da ammirare nel Regginator.

Per questo, l'annuncio delle sue dimissioni nel 2019 è stato un duro colpo al cuore di tutti i fan. Il suo sostituto ufficiale, Doug Bowser, è sicuramente abile e capace, ma Reggie era letteralmente unico.

A distanza di qualche anno dal suo addio, Reggie ha annunciato l'intenzione di scrivere un libro sulla propria storia: un racconto della sua vita, dalle origini, fino alla scalata ai vertici dell'azienda videoludica nipponica.

Il libro si intitolerà "Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo" e sarà pubblicato il prossimo anno, più precisamente il 24 marzo 2022.

Stando a quanto si può leggere dalla pagina ufficiale Amazon, il libro parlerà delle sfide sostenute da Reggie in quanto figlio di immigrati haitiani, della sua vita nel Bronx e di quello che ha imparato nel mondo dell'economia.

Per quanto Nintendo rappresenti una grande fetta della sua esperienza e della sua vita, è molto probabile che il libro si concentri principalmente su tutto quello che è accaduto prima di diventare il presidente della divisione americana.

Sembra che Distrupting the Game sarà un'ottima occasione per conoscere meglio Reggie, l'uomo dietro il "My Body is Ready", che ne pensate?

Fonte: GameRant