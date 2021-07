Steam Deck non solo di Valve! Gabe Newell vuole versioni di altri produttori PC

Steam Deck potrebbe essere la nascita di un nuovo ecosistema PC, interamente portatile e ibrido. Almeno, questo è quanto spera Gabe Newell di Valve.

Le qualità più importanti ci sono: prezzo accessibile, specifiche tecniche di tutto rispetto, compatibilità con i principali store PC...basterà tutto questo per rendere Steam Deck una console di successo?

In aggiunta a tutte queste cose servirà, senza ombra di dubbio, un supporto costante e duraturo. Gestire da soli una categoria di prodotti inedita, tuttavia, è difficile, per questo Newell spera, con Steam Deck di chiamare a raccolta anche le altre aziende costruttrici di PC.

"La nostra opinione è che, se lo facciamo bene, li venderemo in milioni di unità", afferma Newell. "E chiaramente, ciò stabilirà una categoria di prodotti a cui noi stessi e altri produttori di PC saremo in grado di partecipare. E questo avrà benefici a lungo termine per noi. Questo è il tipo di visione a cui stiamo pensando."

Cosa significa tutto questo? Che in futuro potremmo avere "Deck" di MSI, Asus, Alienware e simili. Certo, forse non avranno lo stesso prezzo competitivo del modello "in house" di Valve, ma sarebbe comunque ottimo per tutti.

Non solo avremmo più scelta, ma la fabbricazione non sarà più relegata ad una sola azienda e questo permetterà di soddisfare le domande più ampie.

In tutta onestà, questo assomiglia parecchio alla filosofia dietro le Steam Machines, l'idea, purtroppo, fallita di Valve. Per fortuna la casa di Steam ha intenzione di partire con il piede giusto e realizzare il primo modello per conto proprio, per saggiare bene il terreno.

Se le altre aziende saliranno sul treno, lo scopriremo solo in futuro.

Fonte: PCGamer