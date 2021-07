Warframe, l'attesa espansione The New War in 30 minuti di trailer alla Tennocon

In queste ultime ore ha avuto luogo la Tennocon, l'evento digitale fanmade dedicato a Warframe. È stata l'occasione perfetta per presentare il futuro del gioco e quello che i giocatori possono aspettarsi nei prossimi mesi.

Era logico, quindi, che l'intero evento si concludesse con il botto e così è stato, grazie alla trasmissione di un trailer di ben 30 minuti interamente dedicato a The New War, la nuova espansione di Warframe.

Potete ammirare il lungo video di gameplay qui di seguito, a partire dal minuto 5:42:18:

The New War venne annunciato nel lontano 2018 e prometteva un'esperienza diversa dalle solite espansioni: stando a quanto visibile nel trailer recente, si tratta di una promessa ancora attiva.

In The New War, i giocatori non useranno i loro classici warframe, ma affronteranno una storia dalla prospettiva di diversi personaggi giocabili. Nel trailer si vedono infatti tre personaggi giocabili: Kahl 175, un soldato Grineer, Veso, ingegnere Corpus e lo spadaccino Tenno di nome Teshin, già protagonista di altre quest storia.

Per i fan del titolo, sarà sicuramente qualcosa di ambizioso ed eccitante e, per fortuna, non bisognerà aspettare molto prima di poterlo provare con mano.

L'espansione di Warzone, The New War, arriverà nel corso del 2021.

Fonte: RockPaperShotgun