XCOM Legends è lo spin-off che invade a sorpresa i dispositivi mobile

2K ha effettuato il soft-lancio, su dispositivi mobile, di un titolo XCOM non annunciato. A partire da oggi, i residenti in alcuni territori selezionati, possono scaricare sui propri smartphones lo spin-off XCOM Legends.

Il titolo è sviluppato da Iridium Starfish e sebbene non ci siano titoli sul proprio curriculum, trattandosi di uno studio fondato nel 2020, esso è connesso a Take-Two Interactive, la compagnia madre di 2K.

Una volta diffusa la notizia del soft-lancio, un rappresentante di 2K ha spiegato la situazione:

"Esploriamo e testiamo sempre nuovi metori per offrire ai nostri fan il miglior intrattenimento possibile. Iridium Starfish ha lanciato silenziosamente XCOM Legends in alcuni territori limitati, ma non abbiamo altre informazioni da condividere in questo momento.".

Dato che 2K non ha altro da condividere, in cosa consiste esattamente questo XCOM Legends? Si tratta, a quanto pare, di un RPG a turni, nel quale dovrete reclutare nuovi eroi per combattere nelle modalità Campagna e PvP. Non mancheranno inoltre sfide giornaliere e contenuti da sbloccare.

Purtroppo, sembra che XCOM Legends non sia scaricabile in Italia, pertanto le uniche informazioni a nostra disposizione sono basate sugli screenshot della pagina ufficiale Google Play e i video realizzati dai fortunati che stanno già provando il titolo.

Cosa ne pensate? Secondo voi si tratta di un buon titolo, oppure il soft-lancio di questo spin-off è già indice di scarsa fiducia nel brand?

Fonte: Eurogamer