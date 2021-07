Alpha Point è la nuova IP di The Coalition? Nuova immagine in Unreal Engine 5

Lo studio di Gears 5, The Coalition sembra stia lavorando su una nuovissima IP. Sebbene non sia stato formalmente annunciato dallo studio, un profilo LinkedIn di uno dei level designer del team ha spiegato che erano stati impiegati come level designer multiplayer dall'agosto 2020 e come "level designer su una nuova IP" da febbraio di quest'anno.

Da allora il designer ha modificato il proprio profilo LinkedIn e rimosso tutti i riferimenti alla nuova IP, ma questa informazione è stata comunque condivisa su Internet.

Non solo, ma recentemente The Coalition ha pubblicato una prima immagine della sua tech demo in Unreal Engine 5 chiamata Alpha Point e che verrà presentata durante la GDC 2021 che si sta per tenere da oggi fino al 23 luglio. Alpha Point altri non è quindi che il nuovo gioco a cui il team sta lavorando? Per adesso c'è solamente un'immagine da poter visionare, ma speriamo che durante la GDC vengano condivisi nuovi dettagli a riguardo.

It looks like The Coalition could be working on a new IP alongside Gears of War, if this LinkedIn description is accurate. This kind of was hinted at before already as well.https://t.co/XZkjZRDSSd pic.twitter.com/bpUmg391xx — Klobrille (@klobrille) July 17, 2021

If you're interested in joining #TeamXbox, we are hiring for all disciplines and would love to hear from you! https://t.co/kenRzkpaAY — The Coalition Studio (@CoalitionGears) July 15, 2021

Non ci resta quindi che attendere nuove informazioni da The Coalition, che attualmente è alla ricerca di nuovo personale per i suoi progetti futuri.

