Apex Legends: il nuovo Storie di Frontiera ci presenta Seer

EA e Respawn Entertainment hanno rilasciato un nuovo trailer di presentazione della prossima Leggenda che entrerà negli Apex Games, Seer. Un oscuro presagio gettò un'ombra sulla nascita di Obi. Riuscirà la sua luce a riemergere dalle tenebre?

Il nuovo trailer, creato in collaborazione con il pluripremiato illustratore, animatore e regista Robert Valley, noto per il suo lavoro su Tron: Uprising, Love, Death & Robots e Pear Cider and Cigarettes, mostra il rinomato stile di Robert, e approfondisce la vita di questa Leggenda maledetta il cui sguardo può trasformare in polvere una montagna, un re in un mendicante e un oceano in un deserto. Scopriamo come inizia la storia di Seer e perché porta il marchio di una falena in Apex Legends: Storie di Frontiera - Metamorfosi, e tutti gli aggiornamenti qui.

Ulteriori informazioni su Apex Legends: Emergence, tra cui la data di lancio della stagione su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam, saranno rivelate durante l'EA Play Live, giovedì 22 luglio alle 19:00. Apex Legends: Emergence includerà una nuovissima esperienza classificata per l'innovativa modalità Arene e molto altro: tutto è pronto per essere rivelato questa settimana.

Apex Legends è uno sparatutto gratuito in cui personaggi leggendari si sfidano per fama, gloria e ricchezza ai margini della Frontiera: disponibile gratis su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.