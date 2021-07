Bloodborne stupisce ancora: le diverse versioni della Balia di Mergo in video

Il content creator Lance McDonald ha portato alla luce nuovi contenuti tagliati di Bloodborne.

Come saprete, da tempo McDonald si occupa di svelare ai fan i diversi contenuti che FromSoftware ha tagliato dalla versione finale dell'amato gioco. Il suo prezioso lavoro ci ha permesso di scoprire tanti segreti e, a quanto pare, il creatore non ha ancora finito.

Un nuovo video, questa volta, si focalizza sul boss Balia di Mergo. Questo boss, in origine, era stato concepito dallo studio in parecchie versioni, abbastanza diverse da quella che i giocatori conoscono.

Nel video di McDonald, potete vedere voi stessi i molteplici volti di questo boss:

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che, secondo Lance McDonald, ci sarebbero in programma diversi porting per PC di titoli PlayStation ma, a quanto pare, i fan non dovrebbero aspettarsi l'arrivo di Bloodborne sulla piattaforma.

Fonte: YouTube.