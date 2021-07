Cyberpunk 2077 tra DLC ed espansioni: un dataminer scopre nomi e indizi

L'universo di Cyberpunk 2077 sarà ampliato da CD Projekt RED con DLC, contenuti aggiuntivi ed espansioni ma, fino a questo momento, lo studio non ha condiviso dettagli precisi al riguardo.

Lo studio rimane impegnato nella correzione dei bug, ma in cantiere ci sarebbero diverse espansioni per il gioco che dovrebbero arrivare nel corso del 2021.

Come già detto, CDPR non ha ancora condiviso dettagli sui DLC e le espansioni, e non sappiamo con precisione quali contenuti dobbiamo aspettarci.

Per questo motivo i dataminer si sono dati da fare e hanno scoperto alcuni indizi. Più nello specifico, un utente Reddit avrebbe scovato alcuni dati che farebbero riferimento ai prossimi contenuti.

Tra gli indizi emersi ci sono le "sigle" o nomi provvisori dei DLC in arrivo che, secondo il dataminer, sarebbero 17.

Su Reddit è possibile vedere le diverse nomenclature e, a quanto pare, ci sarebbero in programma anche due grandi espansioni a pagamento, indicate come "EP1" ed "EP2". In questo caso, il dataminer afferma di aver scoperto indizi sulla prima, che renderà più grande l'area di Pacifica e aggiungerà una Combat Zone oltre a nuove quest di Mr. Hands.

Ovviamente, senza la conferma di CDPR, dobbiamo classificare la notizia come rumor in attesa di annunci ufficiali.

