Dragon Quest XII: The Flames of Fate avrà un impatto sui prossimi 20 anni della serie

Dragon Quest XII: The Flames of Fate è stato annunciato pochi mesi fa in modo ufficiale da Square Enix per celebrare i 35 anni della serie. Sebbene sia stato mostrato un breve trailer, del gioco si sa ancora ben poco.

Tuttavia recentemente è stato rivelato qualche dettaglio in più sul gioco, che potrebbe non essere così rivelante quando si pensa alla storia di Dragon Quest XII, ma lo è quando si pensa al futuro della saga in generale. Sembra infatti che questo gioco sarà un punto di svolta in vista dei prossimi due decenni. Queste dichiarazioni provengono dal presidente e CEO di Square Enix, Yosuke Matsuda, attraverso una recente intervista al numero settimanale della rivista Famitsu.

Matsuda ha dichiarato: "Dragon Quest XII è stato sviluppato pensando ai prossimi 10-20 anni della serie. Ci sono parti che tengono ancora conto dell'immagine tradizionale di Dragon Quest, ma sono necessari anche nuovi elementi. Come marchio dobbiamo innovare sempre".

Ciò potrebbe significare molte cose, sia all'interno della saga che in Dragon Quest XII: una componente multiplayer? Nuove meccaniche di combattimento che coesisteranno con quelle vecchie? Attualmente non lo sappiamo, la frase può voler dire qualsiasi cosa. Ma è chiaro che questo gioco segnerà il futuro del franchise.

