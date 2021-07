Epic Games Store finalmente modifiche al profilo, anteprime e molto altro nel prossimo aggiornamento

L'Epic Games Store sta per aggiornarsi con nuovi miglioramenti all'orizzonte: secondo la pagina Trello dell'azienda, presto arriverà una nuova serie di funzionalità.

Innanzitutto, Epic aggiungerà l'anteprima al passaggio del mouse sullo store: ciò significa che i giocatori otterranno una nuova interazione dove, passando con il mouse su un gioco, apparirà una piccola scheda con un'anteprima dettagliata del titolo in questione, risparmiando così di dover cliccare sul gioco per aprire la sua pagina.

Successivamente la società promette di perfezionare il servizio di achievement per i giochi. In maniera simile a PlayStation, i giocatori saranno in grado di sbloccare trofei di bronzo, argento, oro e platino, con ogni trofeo che darà anche esperienza. Oltre a questo Epic aggiornerà anche il profilo utente: in futuro verranno mostrate le informazioni pubbliche di un giocatore in modo chiaro e comprensibile. Statistiche come il numero di giochi nella libreria, i risultati registrati e le ore giocate verranno visualizzate insieme alla lista di amici.

Anteprima dei giochi.

Un profilo più chiaro.

Attualmente non c'è ancora una data precisa di quando questi aggiornamenti saranno disponibili, ma su Trello recita la dicitura "Prossimamente".

