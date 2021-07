Final Fantasy X compie 20 anni! Il capolavoro celebrato da Square Enix

In Giappone, il 19 luglio del 2001 venne lanciato sul mercato Final Fantasy X per PlayStation 2: ebbene oggi sono 20 anni esatti dalla sua uscita. Final Fantasy X rappresenta una vera rivoluzione per la saga perché è il primo capitolo ad offrire una grafica completamente 3D oltre al doppiaggio. Elementi impressionanti se ricordiamo che il titolo è stato lanciato all'inizio della vita della PS2.

Tuttavia, è a livello del suo sistema di combattimento che quest'opera prende una svolta sorprendente. Mentre tutti gli episodi precedenti offrivano scontri con una nozione di "tempo reale" grazie all'indicatore ATB (Active Time Battle), FFX ha optato per il CTB (Conditional Turn-Based Battle), vale a dire un ritorno al puro e semplice combattimento a turni con la particolarità di vedere comparire sullo schermo l'ordine di azione delle unità.

Per celebrare uno dei capitoli più amati dai giocatori, grazie anche al cast di personaggi capitanato da Tidus e Yuna, oltre all'ambientazione favolosa, Square Enix ha pubblicato un filmato che celebra la opening del gioco.

Avete qualche particolare ricordo legato a questo gioco? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: YouTube