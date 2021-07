Game Boy che funziona ad energia nucleare? La folle creazione di uno YouTuber

Uno YouTuber di nome Ian Charnas ha deciso di fare un esperimento molto inaspettato usando un Game Boy. In sostanza l'ingegnere è riuscito a far funzionare la console portatile usando...l'energia nucleare.

In un video pubblicato su YouTube, che potete visionare in calce a questo articolo, Charnas, che solitamente realizza soluzioni fai da te impossibili come quella che riguarda questa notizia, è riuscito a catturare l'energia della luce emessa dalla decomposizione naturale del trizio, utilizzando pannelli solari in miniatura. L'energia ivi generata può essere utilizzata in apposite batterie, che una volta collegate al loro posto possono essere utilizzate per collegarsi al Game Boy.

Secondo Charnas, il generatore nucleare da lui costruito è in grado di produrre solo 1,5 microwatt (solo 1,5 milionesimi di watt) il che spiega perché alimentare un Game Boy, un sistema che richiede quasi un milione di microwatt, non sia affatto fattibile. Il risultato finale è un palmare che consente di giocare a Tetris per circa un'ora prima di dover uscire per dare alle batterie il tempo di ricaricarsi di nuovo. E le persone non devono preoccuparsi della radioattività emessa dal trizio, perché non è dannoso per la salute.

Naturalmente, questo formato è inconcepibile da un punto di vista commerciale. I materiali sono molto costosi e la quantità di energia generata che può essere effettivamente utilizzata è minima. L'idea del progetto è più per la curiosità dell'esperimento. Charnas metterà in palio questo "minigioco nucleare" in una lotteria, donando le somme raccolte in un ente di beneficenza che sostiene i bambini che vivono vicino alle aree colpite dal disastro di Chernobyl.

Fonte: The Gamer