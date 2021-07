GDC 2022 tornerà in formato fisico, l'annuncio ufficiale

Dal 21 al 25 marzo 2022 tornerà Game Developers Conference (comunemente nota come GDC) a San Francisco, dopo due anni di eventi virtuali.

L'evento viene descritto specificamente come "evento in presenza" e "conferenza fisica", senza accennare ad eventuali componenti virtuali, sulle quali gli organizzatori mantengono per ora il riserbo più assoluto.

Con il ritorno alla finestra di marzo, la distanza tra le edizioni 2021 e 2022 sarà stranamente corta, dato che l'edizione di quest'anno si terrà proprio in questi giorni.

Ad ogni modo, proprio dato il poco tempo a disposizione per la preparazione, gli organizzatori apriranno la partecipazione all'edizione 2022 già dal 3 agosto, per chiudere gli invii dei concept base delle presentazioni il 31 agosto.

