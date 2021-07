Ghost Of Tsushima Director's Cut per PS5, svelate le dimensioni del gioco

Il mese prossimo sarà disponibile Ghost of Tsushima Director's Cut per PS4 e PS5: il gioco include l'espansione che consentirà ai giocatori di visitare l'isola di Iki. Ora, grazie alla pagina PlayStation Store ufficiale possiamo dare uno sguardo anche alle sue dimensioni.

Il sito ufficiale che riporta i pre-order di Ghost of Tsushima Director's Cut ha dettagliato la dimensione minima del file di installazione. Se siete tra coloro che possiedono una PlayStation 5, avrete bisogno di 60 GB di spazio. Si tratta praticamente di quasi il doppio della dimensione del gioco originale. E' probabile che queste dimensioni aumentino leggermente se dovesse esserci una patch al day one.

Questo non è il primo contenuto aggiuntivo che il gioco di Sucker Punch riceve. Dopo il suo lancio infatti Ghost of Tsushima ha ottenuto Legends, ovvero la modalità multiplayer. La nuova versione che uscirà ad agosto, offre pieno supporto a PlayStation 5 con modalità di gioco in 4K a 60 fps e sfrutterà appieno tutte le feature del DualSense.

Vi ricordiamo che Ghost of Tsushima Director's Cut sarà disponibile dal 20 agosto sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5.

Fonte: PSU