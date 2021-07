ITALY. Land of Wonders è un videogioco per diffondere la cultura italiana nel mondo

La Farnesina lancia ITALY. Land of Wonders, un videogioco per far conoscere l'Italia, il suo patrimonio culturale e le sue meraviglie al pubblico straniero, e in particolare ai giovani. Curato nella grafica e adatto ai grandi come ai piccoli, ITALY. Land of Wonders racconta bellezza e tradizione del nostro Paese in maniera interattiva e divertente. Totalmente gratuito e disponibile in 11 lingue, sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 19 luglio nelle versioni per iOS e, a breve, Android, sia su smartphone che su tablet, su italiana.esteri.it, il nuovo portale della Farnesina per la cultura italiana nel mondo.

Elio è l'anziano guardiano del faro che, ogni mattina, con l'aiuto di 20 scintille recuperate nel corso della notte dalle 20 Regioni d'Italia, accende il Sole che splende meravigliosamente sul nostro Paese. All'inizio del gioco vediamo Elio al tramonto - il riferimento è al mito greco del dio Helios - in cerca di un aiutante per portare a termine il suo gravoso compito. Ha convocato un misterioso personaggio ai piedi del Faro: il giocatore, coinvolto in un'avvincente avventura notturna in giro per l'Italia, per recuperare le 20 scintille, accendere il Faro e fare sì che il Sole torni a brillare.

Nel suo viaggio, il giocatore incontrerà 5 Custodi che lo guideranno alla scoperta di Natura, Gastronomia, Arte, Spettacolo e Design, i 5 settori fondamentali del nostro patrimonio culturale. Alla fine del percorso, la grande sorpresa: il giocatore prenderà il posto di Elio, diventando simbolicamente il nuovo Guardiano del Faro, con la missione di proteggere le bellezze del nostro Paese. Ma prima dovrà superare ben 100 avvincenti livelli di puzzle game, ognuno con la sua ricostruzione 3D di un luogo simbolo dei tesori dell'Italia. Un vero e proprio appassionante percorso a tappe, attraverso mari e montagne, città e castelli, tradizioni e miti del nostro Paese. Pensato per chi già conosce l'Italia, ma anche e soprattutto per chi ha voglia di scoprirla - e magari di migliorare la conoscenza della lingua -, ITALY. Land of Wonders si propone anche come guida di viaggio, grazie a 600 testi pieni di storie, notizie, curiosità raccolti in un album sfogliabile.

Infine, da non dimenticare le musiche! Composizioni originali ispirate a grandi classici della musica italiana, dal melodramma al barocco a famose colonne sonore, fanno da cornice a un gioco che è anche uno strumento didattico, divertente e informativo, per le scuole in cui si studia l'italiano come lingua straniera.

"Il mercato dei giochi mobile è divenuto ormai uno dei canali di maggiore diffusione di contenuti, anche di quelli più alti e culturali. Nel mondo post-pandemico, è nostro dovere cogliere ogni occasione, sfruttare ogni mezzo per promuovere il nostro Paese e le sue eccellenze nel mondo. Lo facciamo dunque anche con questa modalità - fortemente innovativa per il nostro Ministero e per la pubblica amministrazione italiana in generale: una modalità di comunicazione in cui crediamo moltissimo. Ci rivolgiamo a giovani e giovanissimi: con 'Italy. Land of wonders' il nostro obiettivo è far appassionare i ragazzi di tutto il mondo al nostro Paese e alle sue bellezze, costruire un senso di familiarità che li possa guidare, un domani, alla scoperta vera e propria dei nostri territori e dei nostri prodotti. 'Italy. Land of Wonders? non è solo un gioco divertente per telefonini - è un vero e proprio prodotto del Made in Italy, che unisce sapientemente cultura e alta tecnologia. Immergetevi nell'atmosfera del nostro Paese: è un'avventura alla portata di tutti per scoprire la bellezza, la creatività e il gusto dell'Italia": questo il commento dell'Ambasciatore Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale