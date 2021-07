Metroid Prime Trilogy 'è pronto', lo sviluppo completato

Abbiamo già sentito parlare di un remaster per Switch di Metroid Prime Trilogy, ma fino ad ora non è mai arrivato.

Voci e rumor hanno affermato più e più volte che la trilogia rimasterizzata è davvero in arrivo, e ora ecco spuntare ulteriori indiscrezioni.

Le ultime notizie provengono dal giornalista Jeff Grubb, che ha affermato in un recente episodio del suo show Giant Bomb Grubbsnax (avvistato e trascritto da VGC) che Metroid Prime Trilogy è reale. Secondo Grubb, lo sviluppo del remaster è terminato, ma Nintendo non è ancora pronta al lancio.

Secondo Grubb, il lancio o meno di Metroid Prime Trilogy da parte di Nintendo nel prossimo anno dipende da una serie di fattori. Tanto per cominciare, la qualità dello sviluppo in particolare sarebbe stata influenzata parecchio a causa della pandemia di COVID, mentre il giornalista afferma anche che Nintendo non vorrebbe lanciare la trilogia fino a quando Metroid Prime 4 non sarà più vicino all'uscita.

Questa, ovviamente, non è la prima volta che sentiamo qualcosa del genere. All'inizio del 2019, è stato affermato che lo sviluppo di Metroid Prime Trilogy era già concluso.

Quest'anno, l'ex designer di Metroid Prime Michael Wikan ha affermato che portare l'intera trilogia su Switch sarebbe stato uno sforzo gigantesco, in particolare a causa del fatto che Metroid Prime 3: Corruption è costruito interamente attorno ai controlli di movimento.

Indipendentemente dal fatto che Metroid Prime Trilogy veda o meno la luce, i fan della serie hanno ancora molto altro da aspettarsi, con Metroid Dread in uscita a ottobre e Metroid Prime 4 in sviluppo.

Fonte: Gamingbolt.