Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X/S occuperà circa 100 GB

Secondo quanto riferito, Microsoft Flight Simulator occuperà quasi 100 GB su console Xbox.

La notizia è arrivata tramite l'utente Twitter Idle Sloth, che ha mostrato che se selezionate "Gestisci con Game Pass" nella pagina di Xbox Store del gioco, otterrete la dimensione di installazione completa: 97,2 GB.

Come riporta Pure Xbox, questo riguarda solo l'edizione standard.

La speranza è che anche la versione per console trarrà vantaggio da una riduzione delle dimensioni, prima piuttosto che dopo; un recente aggiornamento per PC ha drasticamente ridotto la quantità di spazio che il gioco occupa su PC.

Microsoft Flight Simulator ha ricevuto molti elogi quando è stato lanciato su PC alla fine dello scorso anno, in gran parte grazie alla sua interpretazione assolutamente sbalorditiva del mondo intero, qualcosa su cui Asobo ha continuato a puntare molto forte con regolari aggiornamenti gratuiti e revisioni visive per Giappone, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Irlanda.

Microsoft Flight Simulator arriverà su Xbox Series X/S e Xbox Game Pass per console il 27 luglio, dandoci tutto il tempo per prepararci per un crossover Top Gun che arriverà su Series X/S e PC il 19 novembre di quest'anno. Legata al prossimo film Top Gun: Maverick di Paramount Pictures, l'espansione promette di offrire ai giocatori un'esperienza di "cosa vuol dire essere un Top Gun della Marina degli Stati Uniti".

Fonte: Eurogamer.net.