PS Vita sta per ricevere i suoi ultimissimi giochi. Ecco la data e i titoli

PS Vita ha i giorni contati. Sebbene Sony abbia promesso di mantenere operativo il negozio di PS Vita (per il momento), Sony sta portando avanti i suoi piani per smettere di accettare nuovi giochi per la console dal 20 luglio. Ciò significa che le versioni di domani saranno le ultime in assoluto per la piattaforma portatile di Sony.

Nonostante sia arrivata quasi al capolinea, ci sono due giochi che arriveranno domani: uno di questi sarà Russian Subway Dogs, un titolo a scorrimento laterale indie in cui vestirete i panni di uno dei cani randagi di Mosca che hanno imparato a guidare la metropolitana. Proprio come i veri cani randagi di Mosca, dovrete prendere il cibo dai pedoni evitando di essere mangiati dagli orsi.

Il secondo gioco invece è Ultra Mission è uno sparatutto top-down dello sviluppatore Gumbo Machine. Ispirato ad artisti del calibro di Robotron 2084 e con un sistema combinato e un ciclo di gioco infinito, lo sviluppatore promette un'esperienza arcade con lunghe sessioni di gameplay.

Probabilmente ci saranno altri titoli che non conosciamo che arriveranno domani nel negozio: si tratta comunque della fine di un'era.

Fonte: GamingBolt