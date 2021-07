Xbox Series X come PS5 torna disponibile da MediaWorld!

Buone notizie per coloro che non sono riusciti ancora ad acquistare una console next-gen. Attraverso la pagina Facebook ufficiale, MediaWorld ha annunciato che questa settimana arriveranno sia nuove unità di PlayStation 5 che Xbox Series X.

Per quanto riguarda PlayStation 5, domani alle ore 15:00 sarà disponibile per l'acquisto PlayStation 5 e dal 21 luglio intorno alla stessa ora il bundle PlayStation 5 + Ratchet & Clank: Rift Apart. Xbox Series X invece tornerà disponibile giovedì 22 luglio sempre alle 15:00. Per provare ad ottenere una di queste console dovrete visitare il sito web di MediaWorld e attendere il vostro turno.

Come cita MediaWorld, "ricordatevi sempre che, se volete acquistare rapidamente, dovete essere già registrati al sito, avere una carta di credito o un account PayPal attivi e aver inserito tutti i vostri dati correttamente".

Non ci resta che augurarvi buona fortuna!