Psychonauts 2 ci immerge nel folle universo di Tim Schafer e Double Fine in un nuovo video gameplay

Psychonauts 2 sta per essere lanciato, ma nel frattempo diverse testate giornalistiche hanno avuto l'occasione di provare in anteprima il gioco di Double Fine. Game Informer è tra queste e grazie a loro abbiamo un video gameplay nuovo di zecca che ci mostra il folle mondo di gioco, focalizzandosi su alcuni dei livelli che dovremo completare.

Il video preso in esame mostra vari livelli: tra questi, ve n'è uno incentrato su una particolare ossessione per i denti, uno in cui i problemi di ansia di un personaggio si manifestano sotto forma di una competizione culinaria e uno che ci catapulta in quella che sembra essere una biblioteca gigante.

Psychonauts 2 promette un gameplay ad alto tasso di platform, con nuovi tipi di nemici all'orizzonte, incontri con diversi boss, il tutto nell'iconico stile di Psychonauts che i fan di lunga data conoscono sicuramente. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione di questo nuovo video gameplay.

Vi ricordiamo che Psychonauts 2 sarà disponibile dal 25 agosto su PC, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Fonte: GamingBolt