Rainbow Six Siege futuro free-to-play? La posizione di Ubisoft

Sono passati quasi sei anni dal lancio di Rainbow Six Siege e, nonostante attiri ancora un numero record di giocatori, il titolo continua ad affrontare una dura opposizione da parte di giochi come Apex Legends, Fortnite e Call of Duty: Warzone, che sono tutti popolarissimi free-to-play.

Tuttavia, non aspettatevi che Siege diventi presto F2P, poiché Ubisoft ha confermato che non c'è ancora "nessun piano" per rendere il gioco un free-to-play.

Rainbow Six Siege continua a offrire ottimi weekend gratuiti e simili, ma alcuni potrebbero essere riluttanti a entrare in gioco a causa del costo iniziale. Il game director Leroy Athanassoff aveva dichiarato in precedenza più di un anno fa che, riguardo al passaggio al F2P di Siege, "nel team di sviluppo lo vogliamo, prima o poi, vogliamo che il gioco sia accessibile a tutti".

"Stiamo continuando a cercare modi per coinvolgere nuovi giocatori e mantenere la nostra fedele community", ha affermato Ubisoft, "tuttavia al momento non c'è alcun piano per rendere Rainbow Six Siege un gioco free-to-play". Sembra che questa sia la linea aziendale per ora, quindi fino a quando Ubisoft non deciderà che vale la pena portare Siege in questa direzione, il gioco non seguirà il modello F2P in tempi brevi.

Fonte: PCGamesN.