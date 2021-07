Skate 4 non sarà all'EA Play Live ma gli sviluppatori promettono novità oggi

È passato più di un anno da quando EA ha annunciato Skate 4, il tanto atteso revival dell'amata serie, ma dall'annuncio non abbiamo ricevuto quasi nessun aggiornamento sul gioco dallo sviluppatore Full Circle.

Con l'EA Play Live in arrivo, molti speravano che avremmo visto qualcosa del nuovo Skate, ma sembra che non sarà così.

Su Twitter, l'account Skate ufficiale ha confermato che il gioco non farà parte dello show EA Play Live in programma alla fine di questa settimana.

"È ancora presto e ci stiamo impegnando, ci vorrà del tempo", si legge nel messaggio.

Gli sviluppatori hanno anche detto che nella giornata di oggi condivideranno aggiornamenti sul titolo. Probabilmente non si tratterà di nulla di troppo grande, ma in molti aspettano novità sul prossimo Skate.

EA Play Live è previsto per questo giovedì 22 luglio. Si dice che lo show durerà circa 40 minuti e includerà giochi come Battlefield 2042, Apex Legends e Lost in Random. Voci hanno fortemente suggerito che verrà annunciato anche un revival di Dead Space sviluppato da EA Motive.

È stato anche confermato che il prossimo Mass Effect, il prossimo Dragon Age e i nuovi giochi di Star Wars non saranno presenti all'evento.

Fonte: Gamingbolt.