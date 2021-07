Star Wars e Nike presentano delle meravigliose sneaker

Nike ha annunciato il ritorno del modello di scarpe Presto Mid Utility presentando le sue nuove sneaker a tema Star Wars. Come parte della celebrazione, il marchio ha vestito le sue tomaie con una colorazione che ricorda Boba Fett, il cacciatore di taglie spesso ammirato durante la trilogia originale di Star Wars.

La sua armatura sbiadita e consumata dalle intemperie è rappresentata dall'intersuola e dalla linguetta, quest'ultima rivestita in un materiale ripstop altrettanto protettivo. Tra le altre caratteristiche, la punta porta una sfumatura d'argento simile allo strato di base del petto di Fett, mentre le parti laterali rosse e gialle fanno riferimento rispettivamente alla cintura e alle spalline.

Tuttavia questo non è l'unico modello. Ci sono in realtà altre due paia in arrivo in questa linea, tutte con la stessa scarpa e tutte ispirate alla serie iconica di film. Il secondo modello è chiaramente ispirato a Darth Vader, mentre l'ultimo modello è dedicato a Bossk, il cacciatore di taglie Trandoshano. Di seguito potete dare uno sguardo ai tre modelli.

L'uscita dei tre modelli è fissata per novembre di quest'anno, pertanto tenete d'occhio il sito ufficiale di Nike se volete acquistarne un paio.

Fonte: Kotaku