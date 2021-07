Steam Deck ora può essere prenotata da tutti gli account Steam senza limiti

Steam Deck può essere ora prenotata da tutti gli account Steam, ha annunciato Valve su Twitter.

In precedenza, la compagnia aveva deciso di far prenotare la console portatile solamente agli account "storici", una mossa per scoraggiare i bagarini.

All'inizio solo coloro che avevano un account da più anni potevano prenotare Steam Deck, da questo momento la prenotazione può essere effettuata anche dagli account verificati più nuovi.

Potete effettuare la vostra prenotazione sulla pagina dedicata sul sito di Steam.

Steam Deck reservations are now open to new Steam accounts as well as old! Visit https://t.co/z8R4GUB0hd and log in or create a free Steam account to choose your Deck.



Learn more about Steam Deck at https://t.co/ZOTx3KUCVK. #SteamDeck pic.twitter.com/p8o2IwAIRl — Steam (@Steam) July 18, 2021

Come probabilmente saprete, Valve ha annunciato la sua console/PC portatile "rivale" di Switch pochi giorni fa e arriverà entro la fine del 2021.

Steam Deck sarà disponibile in 3 modelli con prezzi diversi. La versione da 64GB eMMC costa 419 Euro, quella da 256GB SSD NVMe 549 Euro e, infine, la versione da 512GB SSD NVMe 679 Euro.

