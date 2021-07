Tom Clancy, il nuovo gioco di Ubisoft sembra Call of Duty? A quanto pare c'è un motivo

Poche ore fa, Ubisoft ha annunciato che nella giornata di oggi rivelerà un nuovo titolo di Tom Clancy. Alle ore 20 la società mostrerà in anteprima una parte di gameplay con la partecipazione di una serie di content creator.

Attualmente sul web sono stati pubblicate brevi clip del gioco per pubblicizzare il reveal: tuttavia molti giocatori si sono accorti di come questo gameplay per certi versi sia simile a Call of Duty. Dietro tutto questo apparentemente c'è un motivo. Il nuovo FPS di Ubisoft che verrà mostrato oggi in effetti è diretto da Mark Rubin, che in precedenza è stato il produttore esecutivo di Infinity Ward.

Rubin è conosciuto nella community di Call of Duty per il suo ruolo di produttore esecutivo durante lo sviluppo di Call of Duty: Ghosts. Attraverso Twitter, Rubin ha dichiarato che l'FPS di Ubisoft sarà il suo primo grande gioco da quando ha lavorato al franchise di Call of Duty. Attualmente non è chiaro quali sono i dettagli su questo nuovo gioco, ma non dovremo poi aspettare molto.

Super excited to be finally revealing what I've been working on @Ubisoft



This is the first big game I've made since leaving @CallofDuty https://t.co/2nc50ASGdD — Mark Rubin (@PixelsofMark) July 18, 2021

Poche ore ci separano dal reveal ufficiale: rimanete sintonizzati con noi per tutte le informazioni.

